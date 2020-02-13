Покупатели стали в два раза чаще приобретать квартиры с меблировкой

Setl Group

За 2019 год число клиентов «Петербургской Недвижимости», купивших комплекты мебели и техники, выросло в два раза по сравнению с 2018 годом.

Мебель и техника для новой квартиры — удобное предложение, которое позволяет переехать быстро и без хлопот. Сейчас клиенты «Петербургской Недвижимости» могут приобрести комплекты в рассрочку с нулевым первым взносом и комфортным ежемесячным платежом — от 15 тысяч рублей. Рассрочка предоставляется на срок до 10 месяцев и действует на все типы меблировки: для студий, одно- и двухкомнатных квартир*.

На выбор представлены разные стилевые варианты оформления интерьера с качественной техникой и функциональным наполнением. Проведение индивидуальных замеров гарантирует идеальное соответствие планировке, а доставка и установка уже включены в стоимость. Все это занимает всего 21 рабочий день. Предложение будет особенно удобно инвесторам, которым важно как можно скорее начать сдавать квартиру.

Производителем и партнером «Петербургской Недвижимости» в реализации программы выступает «Первая мебельная фабрика» — компания с более чем 70-летней историей, которая работает по швейцарским технологиям и использует экологичные материалы. Для клиентов «Петербургской Недвижимости» на продукцию действует увеличенная гарантия 3 года. Приобрести меблировку без первого взноса могут все покупатели квартир в «Петербургской Недвижимости».

Справка о холдинге Setl Group

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»

*Предложение действительно с 01.02.2020 по 31.03.2019. Кредит предоставляет ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» (ген. Лиц. № 316 от 15.03.2012) на покупку меблировки в квартиру, приобретенную через «Петербургскую Недвижимость». Рассрочка предоставляется на срок до 10 месяцев с возможностью внесения первоначального взноса от 0% до 50% с шагом в 10%. Рассрочка "без переплаты" достигается путём предоставления специальной отпускной цены. Банк вправе взимать неустойку в размере 0,1% в день за просрочку оплаты Ежемесячного платежа – с 1-го до 150 дня. Для оформления заявки необходимо предъявить Паспорт гражданина РФ, иметь постоянный источник дохода. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Продавец меблировки ЗАО «Первая мебельная фабрика». Подробности предложения на сайте www.3355555.ru.