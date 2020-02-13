Следствие прекратило уголовное дело в отношении москвички, отбившейся от насильника с помощью резака

Следствие не нашло состава преступления в уголовном деле в отношении Дарьи Агений, которая, защищаясь от насильника, ударила его канцелярским резаком.

Как рассказал адвокат Евгений Саломатов изданию «Такие дела» 13 февраля, производство в отношении москвички прекращено.

В 2018 году Агений отдыхала в Туапсе, где на неё напал мужчина и попытался изнасиловать. Девушке удалось отбиться с помощью ножа для заточки карандашей. Дарья в полицию обращаться не стала, а вот насильник пошёл на опережение. Через месяц Дарью задержали и обвинили в причинении тяжкого вреда здоровью.

Мужчина выдвинул свою версию произошедшего: он не нападал, а хотел взять девушку за руку, после чего она закричала и ударила его ножом. Позже статью, по которой обвинили Агений, переквалифицировали на более мягкую — превышение пределов допустимой обороны.



