Минобороны Турции отчиталось о 51 «нейтрализованном» солдате САР в Идлибе

Вооруженные силы Турции «нейтрализовали 51 солдата армии режима Башара Асада» в сирийской провинции Идлиб, сообщает 13 февраля агентство Анадолу со ссылкой на сообщение министерства национальной обороны Турции.

Силовое ведомство добавляет, что также турецкими военными уничтожены два танка, зенитная установка, склад боеприпасов «войск дамасского режима» и захвачен 1 танк.

Уточняется, что операция проведена накануне, «в рамках ответных мер на обстрел турецких военных со стороны сил режима Башара Асада в Идлибской зоне деэскалации».

Напомним, накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в выступлении перед фракцией правящей партии турецкого парламента заявил о том, что намерен выдавить правительственные силы САР из зоны деэскалации в Идлибе. Для выхода сирийской армии из провинции президент Турции отвёл немного – армия Башара Асада, по мнению Эрдогана, должна покинуть Идлиб до конца февраля. Накануне ВС Турции перебросили в зону конфликта реактивные системы залпового огня.

Напомним, обострение конфликта в сирийской провинции Идлиб началось после наступления правительственных войск на этот анклав террористов в стране. Позавчера при артобстреле погибли 5 турецких военных, ещё пять получили ранения. Анкара обвинила в этом «армию режима Башара Асада» и начала стягивать спецподразделения и бронетехнику в Идлиб, параллельно сообщая об ответных ударах по местам дислокации войск САР. Накануне Эрдоган пообещал огласить «ответные действия Турции» на эскалацию конфликта.



