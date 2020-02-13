Чудесное спасение пешехода от неуправляемого «Мерседеса», летящего задом на газон, попало на видео

ДТП с Mercedes-Benz AMG GLA 45 и Volvo на пересечении проспекта Героев и улицы Маршала Захарова 13 февраля зафиксировала камера наружного видеонаблюдения. Кроме того, об аварии рассказал один из её участников.

Подписчик паблика «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» Сергей представился водителем «Мерседеса» и опубликовал фрагмент постановления ГИБДД. В документе говорится, что 31-летняя женщина (по словам очевидцев, водитель «Вольво») нарушила правила проезда перекрёстка, за что частью 2 статьи 12.13 КоАП предусмотрен штраф в 1000 рублей.

Как пишет «Мегаполис», водитель «Мерседеса» утверждает, что ехал со скоростью не больше 70 км/ч. «Водитель Volvo нарушил ПДД, не уступив дорогу. Я сделал все, что мог, – цитирует портал его слова. – Никто не пострадал».





На записи камеры, впрочем, видно, что «Мерседес» появляется на перекрёстке, когда уже некоторое время горит жёлтый сигнал светофора.

Ещё одна любопытная деталь. После столкновения «Мерседес» разворачивает, и он задом летит в сторону тротуара, где ровно на его пути стоит молодой мужчина. Пешехода спасает быстрая реакция: он за доли секунды успевает отскочить от машины.

В постановлении, приведённом в «ДТП и ЧП», указано, что «Мерседес» получил множество повреждений, в том числе повреждения руля и всех четырёх колёс. Назван и третий участник – «Форд Фокус». У него повреждены бампер, фара, крыло, капот.



