Проекты Setl Group – лидеры спроса в Петербурге и области в 2019 году

Setl Group

По итогам 2019 года, проекты холдинга Setl Group стали самыми востребованными у покупателей в Петербурге и Ленинградской области среди жилых комплексов всех застройщиков, которые работают в этих регионах. Рейтинг составлен порталом Urbanus.ru со ссылкой на данные Росреестра по количеству сделок.

Самым популярным жилым комплексом в Петербурге в сегменте комфорт стал проект «Чистое небо», который Setl Group возводит на севере города. На втором месте ТОП-10 расположился проект «Солнечный город» на юго-западе. Третью и четвертую строчку рейтинга в классе также заняли проекты холдинга: «Pulse на набережной» и «Стрижи в Невском». Кроме того, в ТОП-10 вошли проекты «Статус у парка Победы» в Московском районе и «ArtLine в Приморском» рядом с метро «Старая Деревня».

Лидером по спросу в бизнес-классе стал проект Svetlana Park от Setl Group. Он возводится в Выборгском районе, в шаговой доступности сразу от двух красивых больших парков: Удельного и Сосновки. Дом состоит из двух 10-этажных корпусов, спроектированных в классической форме каре, с уютными внутренними дворами, полностью закрытыми от машин. Одна из особенностей проекта – необычное зеленое пространство во дворе, предназначенное для отдыха, прогулок и изучения растительного мира. Цветущий дендропарк создадут по проекту профессиональной ландшафтной студии: вся территория будет оформлена в едином эко-стиле. Во дворах домов появятся разнообразные виды кустарников и цветов, прогулочные дорожки, скамейки с навесами, стильная уличная мебель, дизайнерские перголы.

Помимо Svetlana Park в рейтинг самых востребованных жилых комплексов в сегменте бизнес вошли ЖК «Палацио» на Васильевском острове и ЖК «Притяжение» в Выборгском районе. В элитном сегменте вторую строчку ТОП-10 занял проект Setl Group «Петровский Квартал на воде» на Петровском острове – жилой комплекс был введен в эксплуатацию в конце 2019 года.

Проект Setl Group также стал лидером продаж в сегменте комфорт в Ленинградской области. Это жилой комплекс «GreenЛандия» – масштабный проект комплексного освоения в регионе с общей площадью недвижимости свыше 1 млн 73 тыс. кв. м. В составе проекта построены 8 муниципальных детсадов на 880 малышей и общеобразовательная школа на 1175 ребят.

Эксклюзивным брокером проектов Setl Group выступает «Петербургская Недвижимость».

Справка о холдинге Setl Group

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»

ЖК «Чистое небо» – застройщик ООО «Строительная компания «Каменка», проектная декларация на сайте наш.дом.рф, ЖК «Солнечный город» – застройщик ООО «Сэтл Инвест», проектная декларация на сайте наш.дом.рф, ЖК «Pulse на набережной» – застройщик ООО «Сэтл Сити», проектная декларация на сайте наш.дом.рф, ЖК «Стрижи в Невском» – застройщик ООО «Сэтл Сити», проектная декларация на сайте наш.дом.рф, ЖК «Статус у Парка Победы» – застройщик ООО «Сэтл Сити», проектная декларация на сайте наш.дом.рф, ЖК «Artline в Приморском» (ЖК «Артлайн») – застройщик ООО «Сэтл Сити», проектная декларация на сайте наш.дом.рф, ЖК Svetlana Park – застройщик ООО «Специализированный застройщик «Созидание», проектная декларация на сайте наш.дом.рф., Квартал «Палацио» – застройщик ООО «Остров Сити», проектная декларация на сайте наш.дом.рф, ЖК «Притяжение на Выборгской» – застройщик ООО «Информационные Технологии и Телекоммуникации», проектная декларация на сайте наш.дом.рф, ЖК «Петровский. Квартал на воде» – застройщик ООО «Новый элемент», проектная декларация на сайте наш.дом.рф, ЖК GreenЛандия-2 – застройщик ООО «Созидание», проектная декларация на сайте наш.дом.рф, ЖК GreenЛандия – застройщик ООО «Созидание», проектная декларация на сайте наш.дом.рф