Финский производитель колбас Atria не отказался от идеи ухода из России
Выручка финского производителя колбасных изделий Atria в России (выпускает продукцию под брендами «Пит Продукт», «КампоМос», Atria, Casademont) в 2019 году сократилась на 2%, до 73,8 млн евро, а убыток остался на уровне 2018-го – 4 млн евро. Об этом говорится в финансовом отчёте компании.
В связи с плохими финансовыми показателями «Атриа Россия» в начале 2019 года обновила свою стратегию, чтобы выйти в плюс и увеличить оборот. Однако результат 2019-го по итогу оказался ниже ожиданий, отмечают в компании.
«В рамках своего стратегического проекта Atria также изучает возможности продажи российского бизнеса», – сообщает производитель. О такой перспективе как об одном из вариантов развития событий было заявлено ещё год назад, тогда производитель сетовал на подорожание сырья и повышение НДС.
В отчёте отмечено, что в четвёртом квартале компании удалось сократить убыток (с 2,6 до 2 млн евро). В ретейле наблюдался спад, а продажи точек быстрого питания Sybilla росли. Компания рассмотрела и вопрос стратегического развития бизнеса Sybilla.
Операционный убыток был также обусловлен вложениями в ребрендинг «Пит Продукта», снижением розничных продаж и кредитными потерями в 0,8 млн евро, пояснили в Atria.
За последние несколько лет российский рынок покинули такие крупные финские игроки как Kesko (сети Intersport, «К-Руока» и «К-Раута»), Stockmann (универмаг), Neste (сеть АЗС), Rautaruukki, финские владельцы клиник «АВА-Петер» и «Скандинавия» продали свой бизнес россиянам. Накануне стало известно об уходе старейшей финской юридической компании Castren&Snellman.
Справка:
Российский бизнес составляет лишь 5% общего оборота Atria. Компания работает на российском рынке с 2005 года и является одним из крупнейших по объему выручки и вложенных инвестиций игроков из Суоми. В рейтинге «Фонтанки» «Самые влиятельные финские компании в России - 2019» она занимает 14 место. Atria владеет двумя производственными площадками – в Синявино и Горелово, а также развивает сеть ресторанов быстрого питания Sibylla, которая насчитывает более 2000 точек и является крупнейшим по их количеству участником рынка общепита, опережая таких игроков, как «Теремок» и «Макдоналдс».
Финансовые сложности у компании начались сразу после введения эмбарго. Так, по данным СПАРК, в 2014 году ООО «Пит-Продукт» (российское юрлицо Atria) получило убыток в 1,2 млрд рублей. В следующие три года объем потерь сокращался. 2017 год компания закончила с убытком в 276 млн рублей.