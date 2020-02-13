Финский производитель колбас Atria не отказался от идеи ухода из России

Выручка финского производителя колбасных изделий Atria в России (выпускает продукцию под брендами «Пит Продукт», «КампоМос», Atria, Casademont) в 2019 году сократилась на 2%, до 73,8 млн евро, а убыток остался на уровне 2018-го – 4 млн евро. Об этом говорится в финансовом отчёте компании.

В связи с плохими финансовыми показателями «Атриа Россия» в начале 2019 года обновила свою стратегию, чтобы выйти в плюс и увеличить оборот. Однако результат 2019-го по итогу оказался ниже ожиданий, отмечают в компании.

«В рамках своего стратегического проекта Atria также изучает возможности продажи российского бизнеса», – сообщает производитель. О такой перспективе как об одном из вариантов развития событий было заявлено ещё год назад, тогда производитель сетовал на подорожание сырья и повышение НДС.

В отчёте отмечено, что в четвёртом квартале компании удалось сократить убыток (с 2,6 до 2 млн евро). В ретейле наблюдался спад, а продажи точек быстрого питания Sybilla росли. Компания рассмотрела и вопрос стратегического развития бизнеса Sybilla.





Операционный убыток был также обусловлен вложениями в ребрендинг «Пит Продукта», снижением розничных продаж и кредитными потерями в 0,8 млн евро, пояснили в Atria.

За последние несколько лет российский рынок покинули такие крупные финские игроки как Kesko (сети Intersport, «К-Руока» и «К-Раута»), Stockmann (универмаг), Neste (сеть АЗС), Rautaruukki, финские владельцы клиник «АВА-Петер» и «Скандинавия» продали свой бизнес россиянам. Накануне стало известно об уходе старейшей финской юридической компании Castren&Snellman.