СК возбудил дело о коррупции в сфере социальной помощи в Красносельском районе. Под подозрением местный депутат Ившина

Следственный комитет расследует уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере из-за существовавших только на бумаге работников социального обслуживания в Красносельском районе. Главный фигурант недавно избран депутатом и возглавляет районный Красный Крест.

Как сообщает сайт петербургского Следкома 13 февраля, дело возбуждено в отношении депутата одного из муниципальных округов, который одновременно является заместителем директора СПБ ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Красносельского района». Под это описание подходит Галина Ившина, фабула дела подтверждает эту логику. Сообщается, что не позднее октября 2019 года подозреваемая совместно с неустановленными заведующими отделениями соцобслуживания на дому похитила более 16 млн 200 тыс. рублей. Эти деньги начисляли в качестве зарплаты фиктивным работникам. Ившина отвечает в учреждении как раз за оказание помощи на дому.

Собеседники «Фонтанки» подтверждают, что в материалах дела значится именно Ившина. В настоящее время сотрудниками Красносельского УМВД и управления УФСБ по Петербургу и области задержан ее сын, который, предположительно, и подыскивал людей, которые могли выступить в качестве «мертвых душ». Кроме того, задержана заведующая одного из отделений соцобслуживания; всего «неустановленных лиц» в этом статусе следствие видит не менее десятка.

Представление о масштабах нарушений может сильно измениться по итогу оперативных мероприятий: по данным «Фонтанки», во время обысков была обнаружена гуманитарная помощь, которая должна была распределяться среди горожан. Вопрос о мере пресечения для задержанных решается. В отношении самой Ившиной это будет сделано после ее выздоровления.

Сама Галина Ившина на последних выборах была избрана депутатом МО «Юго-Запад», выдвигалась от «Единой России». До этого в 2009-2014 годах состояла в муниципальном совете МО №37. В области социальной помощи она работает лет 30. В 1990-1998 гг — была завотделением в соответствующем отделе при исполкоме Красносельского района, после чего перешла на нынешнюю должность. Кроме того, с 2004 года она руководит районным филиалом петербургского отделения Российского Красного Креста. Имеет государственные награды. В отчете о доходах за 2018 год указано, что у Ившиной в собственности участок более 1000 квадратных метров и почти 300-метровый жилой дом. Официальный годовой доход составлял 1,8 млн рублей.



