За русской Сарой Коннор пришли «терминаторы» Роспотребнадзора

Домой к русской Саре Коннор Алле Ильиной пришли сотрудники Роспотребнадзора и полиции, сообщает адвокат Агоры Виталий Черкасов.

Девушка не открывает им дверь, ссылаясь на то, что будет говорить с ними только в присутствии защитника. Он пока едет.

В телефонном разговоре сотрудник Роспотребнадзора сообщил Черкасову, что им необходимо осмотреть Ильину и выписать ей предписание.

Напомним, что главный санитарный врач Петербурга Наталья Башкетова обратилась с административным иском в Куйбышевский районный суд. Руководитель городского Роспотребнадзора требует принудительно госпитализировать девушку, сбежавшую 11 февраля из больницы Боткина. Сама она госпитализироваться не согласна.



