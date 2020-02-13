Банк «Санкт-Петербург» предоставил международную банковскую гарантию для поставок железнодорожного оборудования в Узбекистан

ПАО «Банк «Санкт-Петербург»

Московский филиал Банка «Санкт-Петербург» предоставил международную банковскую гарантию компании ООО «ВЛК», которая специализируется на поставках оборудования для железнодорожного транспорта в Республику Узбекистан.

Банковская гарантия на сумму более 2,5 млн евро предоставлена для участия в тендерах и на исполнение контрактных обязательств.

ООО «ВЛК» специализируется на поставках продукции железнодорожного направления, которая включает в себя тяговый подвижной состав, запасные части к нему, а также комплектующие.

«Одной из ключевых целей Банка «Санкт-Петербург» является поддержка бизнеса на всех стадиях ВЭД: от международных расчетов до финансовых инструментов. Сегодня наш Банк предоставляет московским компаниям, которые специализируются в импорте и экспорте, полный спектр транзакционных продуктов и услуг. Наши решения позволяют компаниям снизить риски при ведении международной деятельности, повысить эффективность управления финансовыми потоками, оптимизировать расходы на расчеты по ВЭД. Мы рады, что компания «ВЛК» выбрала Банк «Санкт-Петербург» опорным банком для своего бизнеса», – отметил старший вице-президент – член Правления, директор Московского филиала Банка «Санкт-Петербург» Кирилл Кузнецов.

В компании отметили оперативность в решении поставленных задач при высоком качестве предоставляемых услуг. Подробнее об услугах в ВЭД на сайте Банка: https://www.bspb.ru/foreign-trade/.

ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (лицензия Центрального банка №436 от 31.12.2014г.)

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