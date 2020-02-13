Кудрявый незнакомец решил «постельный вопрос» с 84-летней петербурженкой за 12 тысяч

Пожилая жительница Фрунзенского района Петербурга умоляет полицию найти смуглого кудрявого незнакомца, который обманул её, как девочку.

Как стало известно «Фонтанке» 13 февраля, накануне в отдел полиции поступило заявление от 84-летней женщины, проживающей в Альпийском переулке. Она рассказала, как днём в среду совершила будничный поход в супермаркет, расположенный неподалёку от дома. На обратном пути мимо неё проехал серебристый автомобиль, затем водитель сдал назад.

За рулём сидел неизвестный ей молодой смуглый мужчина с волнистыми волосами. Он завёл разговор с пенсионеркой. Рассказал, что должен улетать, но из-за перегруза его не пустили в самолёт. Он предложил собеседнице взять у него пару комплектов белья с тем условием, что, вернувшись, он их заберёт.

Ничего не подозревающая пожилая женщина согласилась. Проситель поднялся в квартиру на третьем этаже, оставил в гостинной комплекты белья, а затем взял у пенсионерки 12 тысяч залога. Пообещал вернуть обратно сразу же, как только прилетит обратно и увидит свои простыни и наволочки в полном порядке. Через несколько часов после ухода незнакомца женщина сообразила, что её обманули и побежала в полицию.



