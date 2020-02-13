ФК "Зенит": Кокорин на сборах в Турции с командой

Интрига вокруг будущего нападающего ФК "Зенит" Александра Кокорина явно не завершена.

Официальный твиттер клуба 13 февраля опубликовал список футболистов «Зенита-2», которые отправились на очередной сбор команды в Турции. В их числе – Александр Кокорин.





Напомним, ранее 13 февраля владелец ФК "Сочи"Борис Ротенберг объявил о том, что нападающий продолжит карьеру в его клубе. Пресса накануне сообщала о том, что бизнесмен и футболист якобы договорились об этом на личной встрече в Турции.

21 января ФК «Сочи» объявил о договоренности с «Зенитом» по аренде Кокорина до конца сезона 2019/20. Сам футболист категорически отказался переходить в южный клуб. За это руководство петербургской команды перевело Кокорина в «Зенит-2».