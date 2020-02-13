Петербуржец заплатил 100 тысяч за поездку в автобусе. Кондуктором стал вооружённый бородач

Полицию Красносельского района Петербурга попросили отыскать пассажира автобуса, который уехал с набитой деньгами сумкой, предварительно избавившись от её владельца.

Как стало известно «Фонтанке» 13 февраля, накануне впечатлениями от пользования общественным транспортом с полицией поделился пассажир автобуса №87. По его словам, в салон он вошел с улицы Тамбасова, 28, около половины восьмого вечера, но надолго там не задержался. Поездку якобы прервал незнакомец, проявивший неожиданный интерес к его сумке. Отстоять собственность заявитель не смог и быстро оказался на улице, сумка, а с ней и сто тысяч рублей, продолжили путь в автобусе в сторону проспекта Ветеранов.

Резко обедневший пассажир рассказал полиции, что из салона его вытолкал мужчина лет 40-45. Особое впечатление произвели борода и мелькнувший в руке нож.

В «Пассажиравтотрансе» уточнили, что на данный момент сообщений о нападении на их маршруте не получали.

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