Авто Признание & Влияние Фонтанка-500 Книги «Фонтанки» Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+3°C
/ Завтра: +2
$ 63.05р
68.78р
11:55 13.02.2020
Расширенный поиск

Происшествия
13.02.2020 11:33
Печать

Петербуржец заплатил 100 тысяч за поездку в автобусе. Кондуктором стал вооружённый бородач

Полицию Красносельского района Петербурга попросили отыскать пассажира автобуса, который уехал с набитой деньгами сумкой, предварительно избавившись от её владельца. 

Как стало известно «Фонтанке» 13 февраля, накануне впечатлениями от пользования общественным транспортом с полицией поделился пассажир автобуса №87. По его словам, в салон он вошел с улицы Тамбасова, 28, около половины восьмого вечера, но надолго там не задержался. Поездку якобы прервал незнакомец, проявивший неожиданный интерес к его сумке. Отстоять собственность заявитель не смог и быстро оказался на улице, сумка, а с ней и сто тысяч рублей, продолжили путь в автобусе в сторону проспекта Ветеранов. 

Резко обедневший пассажир рассказал полиции, что из салона его вытолкал мужчина лет 40-45. Особое впечатление произвели борода и мелькнувший в руке нож. 

В «Пассажиравтотрансе» уточнили, что на данный момент сообщений о нападении на их маршруте не получали.

Ранее мы сообщали, что инженер из Выборга потерял 3 млн рублей в мусорном мешке. Деньги украли из его машины. 


Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
13.02.2020 11:43

Банк «Санкт-Петербург» предоставил международную банковскую гарантию для поставок железнодорожного оборудования в Узбекистан

Московский филиал Банка «Санкт-Петербург» предоставил международную банковскую гарантию компании ООО «ВЛК», которая специализируется на поставках оборудования для железнодорожного транспорта в Республику Узбекистан.
shutterstock.com
13.02.2020 11:00

Яндекс.Такси назвал города с самыми заботливыми пользователями

Сервис Яндекс.Такси составил рейтинг городов, в которых пользователи чаще всего обращались к опции «Заказать другому человеку». За основу взяли данные за прошлый год. По информации аналитиков, чаще остальных заказывали такси для близких и родных жители Самары.
ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»
13.02.2020 10:59

МКБ запустил акцию для новых корпоративных клиентов

13 февраля 2020 года Московский кредитный банк (МКБ) вводит акцию для новых корпоративных клиентов «Свои правила». По ее условиям оформить потребительский кредит можно по ставке от 8,5% годовых без поручительства и обеспечения.
unsplash.com
12.02.2020 18:00

Банки-партнёры ГК «ПСК» снизили ставки по ипотеке

Средняя ставка по ипотеке в двух проекта ГК «ПСК» бизнес-класса, ЖК Nobelius в исторической части Выборгского района и ЖК «Новый Невский» в Центральном районе, стала ниже. Это стало возможным благодаря снижению ставки банками-партнёрами, аккредитовавшими проект: ВТБ и «Промсвязьбанк» (ПСБ).
ГК «Полис Групп»
12.02.2020 14:05

«Квадратные метры в подарок» - акция от ГК «Полис Групп»

ГК «Полис Групп» объявляет акцию «Квадратные метры в подарок!»*.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
12.02.2020 13:45

Банк «Санкт-Петербург» предоставит 10 млрд рублей на развитие транспорта

Банк «Санкт-Петербург» откроет кредитную линию Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК).
ЗАО "Инвестторг"
12.02.2020 12:43

СК «Инвестторг»: общая готовность ЖК «Геометрия» выше 80%

Жилой комплекс «Геометрия» показывает отличный рост строительства. В частности, общая готовность первой очереди составляет порядка 80%. Ее сдача намечена на 4-ый квартал 2020 года. Общая готовность строительства второй очереди 30%, она будет сдана в 4-ом квартале 2021 года.
Фото: Татьяна Смирнова
12.02.2020 11:50

В Петербурге открылся второй филиал сети медицинских центров МеdSwiss

Сеть многопрофильных медицинских центров МеdSwiss расширяет свое присутствие в Петербурге. На днях на Московском проспекте, 119, открылась вторая клиника сети в Северной столице. Первая работает на севере города, на улице Гаккелевской.
Группа компаний «ЦДС»
12.02.2020 11:41

Группа ЦДС дарит скидки до 150 000 рублей и подарки в честь Дня всех влюбленных

В честь Дня всех влюбленных Группа ЦДС дарит покупателям квартир в жилом комплексе ЦДС «Северный» скидку до 150 000 рублей, а также эксклюзивную отделку LifeStyle и стартовый пакет системы «Умный дом». Акция действует до 14 февраля включительно.
ГК «КВС»
12.02.2020 11:00

«Рассрочка по цене единовременной оплаты» в Клубном доме Б57

Квартиру в Клубном доме Б57 в феврале можно приобрести в рассрочку на специальных условиях с сохранением стоимости недвижимости, как при единовременной оплате. Проект бизнес-класса возводит Группа компаний «КВС» в Московском районе, рядом с парком Победы.
предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
11.02.2020 18:00

Готовая «трёшка» в Пушкинском районе – решение для большой семьи

Строительная компания «Терминал-Ресурс» установила специальные цены на оставшиеся квартиры большой площади в готовом жилом комплексе «Образцовый квартал 2».
Предоставлено компанией "Петербургская Недвижимость"
11.02.2020 17:58

Покупатели стали в пять раз чаще бронировать квартиры онлайн

По данным «Петербургской Недвижимости», клиенты стали чаще бронировать квартиры самостоятельно с помощью онлайн-сервисов. За год число таких сделок выросло в пять раз.