Нарушения ПДД в России принесли бы в бюджет 29 млрд рублей за год. Если бы все платили

Чаще всего в 2019 году, по данным ГИБДД, водители нарушали ПДД в Москве, Московской и Свердловской областях, много нарушителей в Краснодарском крае и Татарстане.

Средний штраф составил около 800 рублей, пишет 13 февраля «Вечерняя Москва» со ссылкой на «Известия».

За год ГИБДД выписала 142,1 миллиона административных штрафов – на 14 миллионов больше, чем годом ранее. Одна из причин такого значительного роста – распространение камер фиксации. Нарушители должны были заплатить 29 миллиардов рублей. Правда, 10 миллиардов взыскать пока не получилось.



