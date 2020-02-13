Сбежавшая из Боткина Алла об иске Роспотребнадзора: «Они меня от здоровья лечить собираются?»

Сбежавшая из коронавирусного карантина больницы Боткина в Петербурге Алла Ильина заявила, что узнала о попытке Роспотребнадзора вернуть её обратно от «Фонтанки».

«Я проснулась и сейчас слегка в испуге… Я думаю, что они меня сейчас чем-нибудь специально заразят, чтобы доказать свою правоту. Более того, я не понимаю, почему я должна проходить принудительное лечение (наблюдение), если я здорова. Они собираются меня лечить от здоровья? Я улетела из Китая 30 января, у меня уже истек двухнедельный срок карантина с момента возвращения», – рассказала она 13 февраля.

И добавила, что проводит консультации с адвокатами.

Напомним, что главный санитарный врач Петербурга Наталья Башкетова обратилась с административным иском в Куйбышевский районный суд. Руководитель городского Роспотребнадзора требует принудительно госпитализировать Аллу Ильину, сбежавшую 11 февраля из больницы Боткина. В Роспотребнадзоре на звонок «Фонтанки» не ответили.

Про первый в истории Петербурга побег из коронавирусного карантина «Фонтанка» подробно рассказывала — 32-летняя домохозяйка замкнула замок и выбралась на свободу. После этого Алла стала карантинным героем, про которого даже слагают песни. Также мы с юристами разбирались, почему принудительное лечение — это незаконное лишение свободы.



