На Яве извергается вулкан Мерапи

Вулкан Мерапи на индонезийском острове Ява утром 13 февраля выбросил пепел на высоту двух тысяч метров, сообщает агентство Antara со ссылкой на данные Центра исследования геологических катастроф Индонезии.

BPPTKG mempertahankan status Gunung Merapi pada Level II atau Waspada dan untuk sementara tidak merekomendasikan kegiatan pendakian kecuali untuk kepentingan penyelidikan dan penelitian yang berkaitan dengan mitigasi bencana.https://t.co/G1Int1EQ2e — antaranews.com (@antaranews) February 13, 2020

Извержение вулкана, находящегося в 30 километрах от города Джокьякарта и в более чем 520 километрах от столицы Индонезии Джакарты на острове Ява, произошло около 05:16 по местному времени (01:16 мск) и продолжалось 105 секунд.





Агентство вулканологии ограничило пребывание в зоне радиусом 3 километра от кратера и призвало жителей прилегающих районов принять меры предосторожности в связи с возможными рисками, пишет агентство Синьхуа.

Мерапи – самый активный действующий вулкан в Индонезии, расположенный на острове Ява. Крупные извержения наблюдаются каждые семь лет, мелкие – примерно два раза в год.