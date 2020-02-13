Петербургский бизнесмен проснулся без «Ленд Крузера» за 5,6 млн рублей. Часть машины нашли в Ленобласти

Директор петербургской фирмы за ночь лишился нового белоснежного внедорожника за 5,6 млн рублей. «Ленд Крузер» 2019 года выпуска не спасла спутниковая сигнализация – её обломки нашли в Ленобласти.

Как сообщает 13 февраля ГУ МВД по Петербургу, машину 38-летнего руководителя коммерческой фирмы угнали накануне ночью от дома на Гражданской улице. В последний раз владелец проверял своей внедорожник около половины десятого вечера во вторник. После начала поиска спутниковая сигнализация указала место, где от неё избавились преступники. Оборудование нашлось у деревни Ретселя, в 40 километрах от города.

Возбуждено уголовное дело по статье о краже.



