МКБ запустил акцию для новых корпоративных клиентов

ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»

13 февраля 2020 года Московский кредитный банк (МКБ) вводит акцию для новых корпоративных клиентов «Свои правила». По ее условиям оформить потребительский кредит можно по ставке от 8,5% годовых без поручительства и обеспечения.

В рамках акции клиенты смогут получить кредит наличными от 100 тыс. рублей до 500 тыс. рублей, на срок от 6 до 60 месяцев включительно. Предусмотрено полное и частичное досрочное погашение в любую дату.

Срок рассмотрения заявки по акции «Свои Правила» — от 5 минут. Положительное решение о выдаче кредита действует 1 месяц. Ежемесячные платежи по кредиту клиенты могут осуществлять через сервис МКБ-платежи, в «МКБ Онлайн», а также через платежные терминалы банка.

Условия акции распространяются на клиентов, являющихся сотрудниками стратегических компаний-партнеров банка, не имеющих на дату подачи заявки действующих или закрытых потребительских кредитов, открытых или закрытых счетов и действующих или закрытых вкладов в МКБ. Средства могут быть использованы на любые цели, кроме открытия и развития бизнеса.

Срок действия акции – с 13 февраля 2020 года до 31 марта 2020 года.

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