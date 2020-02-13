На Приморском женщина пошла под «Мерседес» на «красный», на Байконурской «Шкода» сбила другую на «зебре»

Двое пешеходов серьезно пострадали под колесами автомобилей в Приморском районе Петербурга. Оба ДТП произошли на пешеходных переходах, но при разных обстоятельствах.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, 13 февраля в 7:02 у дома 19 по Приморскому проспекту 54-летний мужчина на автомобиле Mercedes GLK сбил 43-летнюю женщину. По предварительным данным, она переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. В результате пострадавшую госпитализировали в тяжелом состоянии.

Вечером 12 февраля другая женщина попала под машину на Байконурской улице. Как стало известно «Фонтанке», около 22:15 у дома 27 по проспекту Испытателей мужчина, следуя на автомобиле Skoda Octavia по Байконурской от проспекта Королева к Испытателей, сбил 67-летнюю петербурженку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Женщину также госпитализировали в тяжелом состоянии. Отмечается, что светоотражающих элементов на одежде у нее не было, но улица была освещена.



