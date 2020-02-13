В ЖК NEWПИТЕР начинается выдача ключей владельцам квартир десятого лота

С 17 февраля компания «Строительный трест» начинает выдачу ключей владельцам квартир десятого лота ЖК NEWПИТЕР в посёлке Новоселье Ломоносовского района на границе Ленинградской области с Санкт-Петербургом.

АО «Специализированный застройщик «Строительный трест»

Десятый лот жилого комплекса – это девятиэтажный кирпичный дом комфорт-класса, который по достоинству сможет оценить каждая семья. Дом на 183 квартиры примечателен отсутствием студий, что делает его действительно «семейным». Удобные планировки жилых помещений, свободные кухни, высокие потолки, а также просторные балконы и лоджии создадут все условия для комфортного проживания.

АО «Специализированный застройщик «Строительный трест»

Именно комфортное проживание в совокупности со спокойствием и безопасностью являются основой проекта ЖК NEWПИТЕР. Территория развивается комплексно и представляет собой современное решение урбанистики. Развитие общественных пространств всего квартала идёт с учётом интересов жителей, которые хотят видеть благоустроенную придомовую территорию и иметь в шаговой доступности необходимую инфраструктуру.

Для удобства и безопасности жителей каждый двор закрыт от автомобилей, а их владельцам предложены специальные открытые парковочные места, расположенные по периметру домов. Что примечательно – количество парковочных мест соответствует количеству квартир в домах, а для гостей предусмотрены специальные парковки.

АО «Специализированный застройщик «Строительный трест»

Для велосипедистов вдоль улиц на территории комплекса построены велодорожки, а каждый дом оборудован велопарковкой. Кроме того, в каждой парадной находятся места для хранения детских колясок, а сами парадные устроены без ступеней и иных барьеров, что немаловажно как для мам с колясками, так и для людей с ограниченными возможностями.

На территории комплекса организованы современные детские игровые зоны и спортивные площадки. Есть и места для отдыха жильцов – установлены столы для пикников и зона для барбекю. Даже садоводам-любителям будет, чем заняться. Специально для них оборудован придомовой сад с грядками, за которыми могут ухаживать сами жильцы.

АО «Специализированный застройщик «Строительный трест»

Главное место для вечернего променада – бульвар Белых ночей, который представляет собой пешеходную улицу, идущую через весь жилой квартал NEWПИТЕР, соединяя собой все социальные и спортивные объекты. Это место досуга и отдыха для всей семьи. На бульваре открыта футбольная площадка с искусственным покрытием и площадка для воркаута, выполнено благоустройство. Здесь установлены скамейки для отдыха, высажены взрослые деревья, кустарники, уложен газон.

Отдельно стоит рассмотреть озеленение жилого комплекса, которое ведётся по всем правилам ландшафтного дизайна. Бульвар Белых ночей и дворы оформлены геопластикой – искусственным изменением рельефа территории. Этот приём широко используетсяв садово-парковой архитектуре и на приусадебных территориях в Италии, Франции и Великобритании. В ЖК NEWПИТЕР геопластика сделала озеленение общественных пространств более объёмным и добавила европейского колорита.

АО «Специализированный застройщик «Строительный трест»

Что касается развития социальной инфраструктуры, то оно идёт полным ходом уже несколько лет. В 2017 году здесь был открыт детский сад на восемь групп ясельного, младшего, среднего и подготовительного возраста. Для малышей предусмотрено всё самое необходимое: спортивный зал, зал для занятий музыкой, плавательный бассейн, а также столовая и медицинский кабинет. Территория детского сада благоустроена – для каждой группы предусмотрены игровые площадки и площадки для занятий физкультурой.

После открытия детского сада компания «Строительный трест» приступила к возведению школы на 550 мест, и уже 1 сентября 2020 года «Новосельская общеобразовательная школа» распахнёт двери для своих первых учеников. Помимо кабинетов, в трёхэтажном здании школы разместились просторный актовый зал, спортзал, библиотека, медицинский кабинет и столовая. На территории школы построен современный стадион с беговыми дорожками, полосой препятствий и ямой для прыжков в длину. Помимо этого есть столы для настольного тенниса и игровые площадки с турниками.

АО «Специализированный застройщик «Строительный трест»

Все эти достоинства нового квартала в посёлке Новоселье не остались незамеченными на федеральном уровне. В 2019 году ЖК NEWПИТЕР был отмечен сразу несколькими знаковыми премиями: «Лучший строящийся объект комфорт-класса Ленинградской области» и «Лучший проект комплексного освоения территории» по версии Urban Awards-2019, «Лучший строящийся жилой комплекс класса «стандартное жилье» и комфорт-класса в Ленинградской области» по версии конкурса «Доверие потребителя». Кроме того, NEWПИТЕР вошел в каталог «100 лучших жилых комплексов России», составленном организаторами федеральной премии UrbanAwards.

Справка о компании АО «Специализированный застройщик «Строительный трест»

ЖК "NEWПИТЕР" – застройщик ООО "СТ-Новоселье", проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/

ЖК "NEWПИТЕР" (7 лот) – застройщик ООО "ИК"СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТРЕСТ", проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/