Пожилой ученый из Новочеркасска отправится на 7,5 лет в колонию за госизмену

Ростовский областной суд вынес обвинительный приговор 66-летнему доктору технических наук из Новочеркасска Алексею Темиреву. Об этом 13 февраля пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

«Суд признал Темирева виновным по статье 275 УК РФ («Госизмена») и назначил ему наказание в виде семи лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. В качестве дополнительного наказания ему также назначен один год ограничения свободы после отбытия наказания», – сказала представитель суда.







Дело рассматривалось в особом режиме. Ученого обвиняли в том, что он передал секретную информацию Вьетнаму. По версии следствия, Темирев передал информацию об оборудовании, которое разрабатывал в конструкторском бюро «ИРИС» вместе с аспирантом из Вьетнама — его защита настаивала, что эти данные были в открытом доступе.

Уже известно, что ученый не будет обжаловать приговор, и он вступил в силу.





Ранее «Фонтанка» писала, что в 2018 году ОНК при проверке «Лефортово» случайно нашла там пожилого ученого.