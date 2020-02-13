Электрик из Выборга потерял 3 млн рублей в мусорном мешке

Электрик из Выборга потерял мусорный мешок с 3 миллионами рублей. Деньги он легкомысленно оставил в машине.

Как сообщает 13 февраля 47news, накануне в Выборге было возбуждено уголовное дело о краже в крупном размере. Девятью днями ранее с заявлением в полицию обратился инженер. Он рассказал, что на южной окраине райцентра от «панельки» на Декабриста Лунина исчезли 3 миллиона рублей, принадлежащие коммерческой фирме. Пачки банкнот лежали в мусорном мешке, а тот – в машине заявителя.

По данным «Фонтанки», мужчина, лишившийся столь крупной суммы, в разное время работал в страховой компании и в УВД по Выборгскому району, правда, на гражданской должности электрика. По факту кражи возбуждено уголовное дело.



