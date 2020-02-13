Крупнейшую утреннюю пробку за февраль собрало ДТП из 7 машин на КАД

Крупнейшую с начала февраля утреннюю пробку на КАД спровоцировали 13 февраля неаккуратные водители. 9-километровый затор, напомним, образовался на внутреннем кольце от Рябовского шоссе до реки Оккервиль в начале девятого.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», около 8 часов в учреждение поступила информация о ДТП на 46-м километре внутреннего кольца. Там столкнулись семь легковых транспортных средств, двигавшихся в попутном направлении. Никто не пострадал.

Претензий к дорожным службам нет, отмечается в сообщении Упрдора. Сейчас движение там нормализовалось.





Максимальная загруженность дорог Санкт-Петербурга утром 13 февраля, по данным «Яндекс.Пробок», составила 6 баллов, что на 1 балл больше, чем вчера, и соответствует обычному уровню.

Крупнейшими пробками сегодня на данный момент были:

9:21, внутренняя сторона КАД, 9 км, от Рябовского шоссе до реки Оккервиль. Пробка продержалась 1 час 10 минут.

10:00, внешняя сторона КАД, 6,3 км, от Пискаревского проспекта до проспекта Культуры. Пробка продержалась 30 минут.

8:30, Витебский проспект, Воздухоплавательная улица, 4,2 км, от Бассейной улицы до Лиговского проспекта. Пробка продержалась 2 часа.

8:36, Планерная улица, 3,7 км, от Планерной улицы дом №49 до Приморского проспекта. Пробка продержалась 1 час 50 минут.

8:03, Колтушское шоссе, 3,6 км, от Центральной улицы до КАД. Пробка продержалась 1 час 30 минут.







