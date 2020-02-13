Конец истории с Кокориным. Ротенберг подтвердил, что уговорил футболиста перейти в «Сочи»

Нападающий футбольного клуба «Зенит» Александр Кокорин согласился на переход в «Сочи». Об этом сообщает в четверг, 13 февраля, РИА Новости со ссылкой на бизнесмена, владельца футбольного клуба «Сочи» Бориса Ротенберга.

«Вчера я встретился с Сашей, мы с ним поговорили, провели переговоры. Ему нужно играть, попадать в сборную России. Договорились, что весеннюю часть он проведёт в «Сочи», – заявил Ротенберг.

Напомним, 21 января ФК «Сочи» объявил о договоренности с «Зенитом» по аренде Кокорина до конца сезона 2019/20. Сам футболист категорически отказался переходить в южный клуб. За это руководство петербургской команды перевело Кокорина в «Зенит-2».







