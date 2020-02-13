После прогулки по ТРК «Лето» на Пулковском школьника увезли в больницу. Его мать заявила об избиении охранником

Полиция Московского района вникает в тонкости общения охранников торгового центра и несовершеннолетних посетителей. Подростку после контакта с мужчиной в форме понадобилась медицинская помощь.

Как стало известно «Фонтанке» 13 февраля, накануне днём в полицию поступило сообщение от петербурженки, которая заявила об избиении её 14-летнего сына. По словам женщины, рукоприкладством отметился охранник гипермаркета в ТРК «Лето» на Пулковском шоссе. Пострадавшего школьника увезли на скорой в больницу.

В отдел полиции доставлен друг подростка для разбора ситуации. В пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти добавили, что проводится проверка.

Накануне вечером охранник вступил в бой с посетителем ТРК «Галерея».Троих молодых людей после конфликта доставили в полицию.



