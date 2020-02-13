Польша – «молчаливый пособник» Гитлера. Глава СВР Сергей Нарышкин оправдал пакт Молотова – Риббентропа, упрекнув Великобританию и Францию

Договор СССР с нацистской Германией о ненападении, заключенный 23 августа 1939 года, был вынужденным соглашением для Сталина. Об этом в интервью телеканалу «Звезда» заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

«Великобритания и Франция позволили гитлеровской Германии возродить сильную армию и мощный военно-промышленный комплекс. Следует вспомнить и откровенно пронацистский нейтралитет, прежде всего Великобритании и Франции, по отношению к событиям в Испании. Я имею в виду гражданскую войну, когда Великобритания и Франция потворствовали нацистским властям. Потом был и аншлюс Австрии и позорная и преступная сделка, так называемый Мюнхенский сговор, по которому, собственно, суверенную Чехословакию отдали на растерзание нацистам. И много-много других событий. Поэтому заключение пакта Молотова – Риббентропа было вынужденным шагом советского правительства, но шагом продуманным», – цитирует «Звезда» бывшего председателя Государственной думы.













По словам Нарышкина, СССР пытался договариваться с Польшей и прибалтийскими государствами, но те категорично отвергали все предложения Кремля, предпочитая им союз с Германией.

«Советское руководство видело весь цинизм и, я бы сказал, подлость политики умиротворения западных государств, которые по сути толкали гитлеровскую Германию на Восток. Следует вспомнить, что Польша одной из первых заключила договор о ненападении. Это было в 1934 году. Причем интересно, что к этому договору было секретное приложение, по которому в случае, если Германия совершает агрессию против этой страны, то Польша продолжает придерживаться нейтралитета. То есть по сути Польша стала молчаливым пособником агрессора уже в 1934 году», – заявил Сергей Нарышкин.











Сергей Нарышкин не имеет образования историка. Он выпускник Ленинградского механического института по специальности «инженер-радиомеханик». По второму образованию он экономист. Имеет степень доктора экономических наук. Проходил обучение в структурах госбезопасности.

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Риббентропа не удалось.