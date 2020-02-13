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Происшествия
13.02.2020 10:13
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14-летнюю изнасиловали в отеле на Сенной. Задержан нелегал

14-летняя петербурженка заявила об изнасиловании в отеле на Сенной площади. О случившемся она рассказала участковому, который обходил свою территорию. 

Как стало известно «Фонтанке» 13 февраля, накануне утром в небольшую гостиницу на Московском проспекте, 6, планово пришёл сотрудник полиции. К нему вышла девочка-подросток и сообщила, что над ней грязно надругался 21-летний молодой человек, приехавший в Северную столицу из сопредельной республики. Спустя пять часов заявление в органы было подано матерью пострадавшей. 

Иностранец, незаконно находящийся в Петербурге, был доставлен в полицию. Пока на него составлен только административный протокол о нарушении правил въезда в РФ либо режима пребывания. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

 


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