Роспотребнадзор Петербурга пытается через суд вернуть Аллу в коронавирусный карантин. Подан иск о принудительной госпитализации

Главный санитарный врач Петербурга Наталья Башкетова обратилась с административным иском в Куйбышевский районный суд. Руководитель городского Роспотребнадзора требует принудительно госпитализировать Аллу Ильину, сбежавшую 11 февраля из больницы Боткина.

Как рассказали в объединённой пресс-службе судов Петербурга 13 февраля, материалы переданы судье Ирине Воробьёвой 9известна своими приципиальными решениям, например об отмене проекта реконструкции Русского музея). Заинтересованными лицами в иске указаны инфекционная больница Боткина, 18 отдел полиции по Петроградскому району.

Алла Ильина не захотела сидеть в коронавирусном карантине две недели, замкнула магнитный замок двери и сбежала из больницы Боткина.

«Фонтанка» рассказывала, как в Петербурге оказываются в «коронавирусном карантине». А также разбирала с юристами и экспертами, почему принудительное лечение — это незаконное лишение свободы.



