Tesla отзывает тысячи Model X. Причина в болтах

Компания Tesla объявила, что по собственной инициативе отзывает кроссоверы Model X, выпущенные до середины 2016 года, для замены нескольких болтов в усилителе руля. Проблемы с ними могут возникнуть при эксплуатации в холодном климате.

Только в США и Канаде под отзыв попадает 15 тысяч электромобилей, пишет Elecrtek. Сколько таких автомобилей отзываются в других странах, в том числе в Европе, не сообщается.

В процессе сервисного обслуживания некоторых Model X выяснилось, что болты в системе усилителя руля подвержены коррозии в большей степени, чем предполагалось. В основном, такая коррозия была замечена на машинах, эксплуатирующих в холодном климате и на дорогах, которые посыпают солью или реагентами. Пока выявленный дефект не привел ни к каким происшествиям, да и в случае поломки этих болтов из строя выходит лишь усилитель руля, а в целом автомобиль остается управляемым.





В письме, которое компания рассылает владельцам подлежащих отзыву электромобилей, указывается, что подверженные коррозии элементы заменят на новые и покроют специальным антикоррозийным герметиком. В случае если коррозия зашла так далеко, что удалить болты не удастся, будет бесплатно заменена вся система усилителя рулевого управления.

Это не первый случай добровольного отзыва электромобилей Tesla компанией. В 2017 году она ремонтировала 53 тысяч машин с недостаточно качественным парковочным тормозом, который поставляла компания Brembo. Проблемы с этим тормозом были выявлены на 5% машин, но отозваны были все.

Что касается проблем с ржавеющими болтами в усилителе руля, то, как пишет Electrek, эта проблема известная и была выявлена еще на Model S. Непонятно, почему Tesla до сих пор не устранила ее на кроссоверах, в то время как на седанах она давно решена.

