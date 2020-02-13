«Мои последние пять лет покрыты серыми полосами». Получивший условный срок за укус британского полицейского, внук Назарбаева решил попросить у Великобритании политического убежища

Айсултан Назарбаев заявил, что из-за давления семьи, а также желания рассказать о «высокомасштабной коррупции между правительством России и Казахстана», решил остаться в Великобритании навсегда. Пост внука первого президента Казахстана появился три часа назад на его странице в Facebook.

«Я оказался в центре этой жадности и ненасытности моей семьи, а в частности, моей мамы (Дариги Назарбаевой и ее мужем Кайратом Шарипбаевым). В 2015 году, после убийства Рахата Алиева, я лишь хотел в память о нем возглавить футбольную федерацию, и принести прогресс и пользу в этом большом мире нашего отечественного футбола. Избавить его от коррумпированности! ...прибыль около 700 млн дол в год, делится между Тимуром Кулибаевым и Кайратом Боранбаевым, моим бывшим тестем.Так вот, когда моя мать и ее муж, Кайрат Шарипбаев, захотели забрать этот контракт себе, у Тимура Кулибаева и Кайрата Боранбаева , я оказался в эпицентре этой жадности... Я встал на сторону своего тестя, и тем самым поставил себя под удар! Почему я это сделал? Потому что он был отцом моей жены, которую я очень сильно любил, и у меня есть принципы», – пишет Назарбаев-младший (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.).









Он также отметил, что все детали можно будет прочесть в его интервью Times.





В конце 2019 года Айсултана Назарбаева приговорили к условному сроку, общественным работам и штрафу за нападение в Лондоне на полицейского, которого он укусил, будучи под воздействием наркотиков.







