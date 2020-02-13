Это не парковка на газоне: дорогой «Мерседес» изуродовали на проспекте Героев

Дорогой Mercedes-Benz AMG GLA 45 разбился в ДТП 13 февраля на перекрёстке проспекта Героев и улицы Маршала Захарова. Второй участник аварии, по словам очевидцев, на Volvo.

«Мерседес» вылетел на тротуар, сбив ограждение, за ним на встречной полосе виден «Вольво», сообщил Александр в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». После ДТП, по его словам, водители стояли «прикидывали уровень повреждений своего и госимущества». Видимо, никто не пострадал.

Об обстоятельствах аварии рассказывает Юра – «почти свидетель», метрах в 20 от этого места гулявший с собакой. «Мерседес», по его словам, двигался через мост «с хорошей скоростью». «Машинка классная. Думаю, девушка на «Вольво» виновата, она поворачивала налево и должна была пропустить, – пишет Юра. – Перед мостом опаснейший перекресток, все идут либо налево, либо разворачиваются. А видимость ограничена. Да еще и мост горбатый, из-за горочки плохо видно».





Точные обстоятельства ДТП устанавливаются.



