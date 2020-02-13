Иностранец, разыскиваемый на родине за прятки с военкоматом, попался в Выборге на переходе в неположенном месте

Гражданин Республики Армении, разыскиваемый в своей стране за уклонение от воинской службы, попался полиции «на ровном месте» – переходя дорогу в Выборге.

Как стало известно «Фонтанке» 13 февраля, 23-летний Вагаршак накануне днём решил перебежать Ленинградский проспект не там, где надо бы. Но он не знал, что рядом наряд ГИБДД проводил операцию «Пешеход». В итоге полицейские задержали молодого человека для разъяснительной беседы и составления протокола. Попутно они выяснили, что нарушитель в Армении объявлен в розыск и заочно арестован аж с сентября 2014 года по делу об уклонении от армии.

Беглец доставлен в полицию, решается вопрос о его экстрадиции.



