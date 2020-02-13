Производители электроники просят снизить «налог на болванки». В прошлый раз им не удалось отбиться от выплат

Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) настойчиво предлагает Минэкономразвития понизить ставку «налога на болванки» на полпроцента с 1%. Об этом сообщают «Ведомости» 13 февраля со ссылкой на представителя РАТЭК Антона Гуськова.

Свою просьбу объединение мотивирует тем, что у большинства дистрибуторов электроники рентабельность сейчас не превышает 2–3%, поэтому размер нынешнего сбора для них критичен.

«В Минэкономразвития сообщили, что получили письмо РАТЭК, и добавили, что предложения ассоциации уже рассматривались в конце января, обсуждение будет продолжено», – сообщает издание.







При этом в Союзе правообладателей России уверены, что сбор весьма сбалансирован и «щадящий». В 2018 году организация получила в результате выплат 4,4 миллиарда рублей. В основном средства пошли на работу самого союза. Остаток – музыкантам и фондам поддержки культуры. Данных о сборах за 2019 год еще нет.



