Происшествия
В Лондоне подтвержден первый случай коронавируса
Первый случай заражения коронавирусом подтвержден в Великобритании. Как пишет «Коммерсант» 13 февраля со ссылкой на телеканал Sky News, госпитализированный — предположительно гражданин Китая, прилетевший в Великобританию.
Мужчину доставили в медицинский центр Guy`s в центре Лондона.
Минздрав Великобритании ранее заявил, что коронавирус – «серьезная и непосредственная угроза». Власти Туманного Альбиона заявили, что будут принудительно помещать людей в карантин и не выпускать оттуда до решения врачей. Заявление было сделано после того, как один из находившихся в карантине людей пытался уйти из стационара.
В Петербурге одной из запертых в инфекционном блоке больницы Боткина удалось выбраться на свободу, что стало основанием для властей пересмотреть политику изоляции.
Справка:
Напомним, по последним данным, от нового типа коронавируса COVID-19, выявленного в конце 2019 года в Китае, погибли более 1,3 тыс. человек, выздоровели более 4 тыс. человек. Общее число заразившихся превысило 48,2 тыс. человек, из них 8,2 тыс. находятся в тяжелом состоянии.