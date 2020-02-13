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Происшествия
13.02.2020 09:33
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В Лондоне подтвержден первый случай коронавируса

Первый случай заражения коронавирусом подтвержден в Великобритании. Как пишет «Коммерсант» 13 февраля со ссылкой на телеканал Sky News, госпитализированный — предположительно гражданин Китая, прилетевший в Великобританию.

Мужчину доставили в медицинский центр Guy`s в центре Лондона.

Минздрав Великобритании ранее заявил, что коронавирус – «серьезная и непосредственная угроза». Власти Туманного Альбиона заявили, что будут принудительно помещать людей в карантин и не выпускать оттуда до решения врачей. Заявление было сделано после того, как один из находившихся в карантине людей пытался уйти из стационара.

В Петербурге одной из запертых в инфекционном блоке больницы Боткина удалось выбраться на свободу, что стало основанием для властей пересмотреть политику изоляции.


 

 


 

Справка:

Напомним, по последним данным, от нового типа коронавируса COVID-19, выявленного в конце 2019 года в Китае, погибли более 1,3 тыс. человек, выздоровели более 4 тыс. человек. Общее число заразившихся превысило 48,2 тыс. человек, из них 8,2 тыс. находятся в тяжелом состоянии.

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