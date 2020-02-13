За сутки в Петербурге дважды стреляли в лицо. В Колпино у пострадавшего из глазницы доставали пулю

Два конфликта со стрельбой произошли в Петербурге за одни сутки. В Колпино за пистолет схватились во время пьянки у гаражей, у Гостиного двора на спусковой крючок нажимали утром.

Как стало известно «Фонтанке» 13 февраля, накануне ночью в больницы доставили двоих из Колпино. Один пациент прибыл на скорой с огнестрельным ранением глаза, второй, с ножевым в живот, до медиков добрался сам. Перед поездкой в медучреждения приятели проводили время у гаражного комплекса «Прогресс» на улице Финляндской. Крепкий алкоголь не дал беседе закончиться мирно. 53-летний безработный ударил ножом 47-летнего компаньона, а тот ответил выстрелом в лицо. Разрешение на травматическую ОСУ у стрелка нашлось. Пострадавшему от ножа оказали медицинскую помощь и отпустили долечиваться домой. У его оппонента из глазницы извлекли резиновую пулю. Его состояние оценивается как тяжёлое.

Накануне около восьми утра отношения с помощью пистолета выясняли у Гостиного двора. 31-летнему приезжему с Украины выстрелили в лицо, он погнался за обидчиком, по пути набирая 03. Стрелка полиция успела догнать на Пушкинской. 26-летний обитатель хостела, приехавший из Новосибирска, задержан.



