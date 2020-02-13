«Обострение»: на КАД выросла крупнейшая утренняя пробка февраля

Пробку длиной около 9 километров зафиксировал «Яндекс» 13 февраля в 8:36 на внутреннем кольце КАД вокруг Петербурга. На участке от Рябовского шоссе до реки Оккервиль можно потерять 41 минуту, что на 34 минуты больше обычного, предупреждает сервис.

Это самая крупная утренняя пробка в Петербурге с начала февраля. До этого по утрам заторы не превышали 8 километров.

Пользователи «Яндекс.Навигатора» отметили в качестве причины пробки ДТП. Судя по навигатору, стоят и заезды на КАД – Колтушское шоссе начиная от проспекта Косыгина и дорога от Заневки, где особенно плотно. «Что за обострение сегодня? – пишут пользователи. – Пустите на работу».





Что касается общей загруженности городских дорог, то она сегодня на обычном уровне. В 8:50 «Яндекс» оценивал её в 6 баллов, а к началу десятого она снизилась до 5 баллов. Любопытно, что при этом на участке внутреннего кольца между Мурманском шоссе и Софийской улицей, включающем вантовый мост, где часто бывает плотно, сегодня абсолютно свободно.