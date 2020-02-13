СМИ: Управление «П» ФСБ будут проверять второй раз после информации о том, что именно его сотрудники снимали на телефоны перестрелку у Лубянки

«Коммерсант» 13 февраля вышел со статьей о том, что начальник управления «П» службы экономической безопасности ФСБ Наиб Нагуманов назначил подчиненным комплексную проверку, несмотря на то, что ранее их, как и всех прочих, проверяли после стрельбы на Лубянке. По данным источников издания, поводом стала информация о том, что именно из кабинета управления «П» велась видеосъемка стрельбы на Лубянке.

«Первая проверка в связи с нападением на Лубянке началась уже через час после убийства стрелка. Тогда выяснилось, что одно из попавших в интернет видео перестрелки снято из кабинета начальника одного из отделов управления «П». По некоторым данным, в тот вечер там собрались восемь сотрудников, чтобы отметить День военной контрразведки. Проверка показала, что съемку вел один человек, но кто именно, так и не удалось выяснить», – сообщает издание.

Все, кто находился в кабинете в момент инцидента, получили взыскания. Однако руководитель подразделения решил, что этого мало и назначил комплексную проверку, которая включает в себя изучение показателей их служебной деятельности и поиска нарушения трудовой дисциплины.

Помимо этого, сообщает «Коммерсант», проверяющие будут искать данные не были ли сотрудников подразделения того, кто стрелял в напавшего на Лубянку мужчину:





«Как установила баллистическая экспертиза, одна из шести пуль, поразивших «подольского стрелка», была выпущена из наградного пистолета некоего сотрудника ФСБ, а еще одна — из служебного оружия другого сотрудника. Между тем, за редким исключением (оно касается, например, комендантской службы), сотрудникамФСБ на службе не разрешается носить оружие».



