Откажись от квитанции и получи скидку на ЖКХ. В Госдуме предлагают ввести льготы при использовании электронных платежек

Предложение ввести скидки на услуги ЖКХ тем, использует только электронные квитанции направил министру строительства и ЖКХ Владимиру Якушеву депутат нижней палаты российского парламента Борис Чернышов. Он считает, как пишет 13 февраля RT, что отказ от услуг «Почты России» стоит снижения цены ЖКХ.

Народный избранник отмечает, что сейчас россияне могут оплачивать услуги, получая квитанции либо в бумажном, либо и в электронном виде.

«Если гражданин оплачивает ЖКХ онлайн или пользуется электронными квитанциями, то отказ от бумажного формата должен предусматривать скидку на услуги ЖКХ, поскольку в таком случае не тратятся средства на бумагу и услуги почты», — подчеркивается в обращении.

При этом депутат понимает, что должна остаться возможность и получать бумажные квитанции. Особенно это касается пенсионеров, не пользующихся компьютерами и смартфонами.







