Украинцы, погибшие в ДТП с фурой, возвращались с заработков в Петербурге

Погибшие ночью 13 февраля в ДТП на трассе Санкт-Петербург – Псков граждане Украины, по предварительной информации, возвращались домой из Петербурга, куда приезжали на заработки. Об этом рассказывает «Псковская лента новостей».

По факту аварии возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека), сообщили изданию в областном УМВД. Виновником пока считается водитель микроавтобуса «Мерседес»: он, предположительно, не рассчитал дистанцию при обгоне и столкнулся с грузовиком. Мужчина погиб, как и семь его пассажиров (все, по сведениям ФКУ Упрдор «Северо-Запад», граждане Украины). В микроавтобусе выжил только один пассажир.

По предварительным данным полиции, микроавтобус «Мерседес», зарегистрированный на Украине, не является маршрутным транспортным средством, он выполнял частную доставку пассажиров. Фура «Вольво» тоже иностранная – с белорусскими номерами. ТАСС называет гражданство двух пострадавших – водителя Volvo и пассажира Mercedes. Это граждане Белоруссии и Украины.

Для ликвидации последствий ДТП от МЧС привлекались три единицы техники и восемь человек, сообщает ГУ МЧС по Псковской области. Микроавтобус был деформирован настолько сильно, что тела погибших извлекли из салона с трудом, пишет ПАИ со ссылкой на очевидцев.



