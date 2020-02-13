В кустах рядом с администрацией Красносельского района нашли «шайтан бомбу». Начинка удивила полицию

Анонимный «минёр» воспользовался знаниями, полученными на уроках труда, в Красносельском районе Петербурга. Для изготовления угрозы ему понадобился картон.

Как стало известно «Фонтанке» 13 февраля, накануне днём в полицию обратился прохожий. Мужчина прогуливался у Дудергофского канала, неподалёку от улицы Партизана Германа и здания районной администрации, и заметил подозрительный предмет. В кустах лежал бумажный цилиндр с надписью «Шайтан бомба. Аллах Акбар».

На место приехали полицейские. Странная информация от горожанина подтвердилась. Из кустов достали цилиндр из серого картона, внутри поделки оперативники нашли белый порошок. Вещество направлено на экспертизу.



