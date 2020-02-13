Через три дня после своего 103-летия скончался прототип «Майора Вихря»

Советский разведчик, герой Великой Отечественной войны Алексей Ботян скончался на на 104-м году жизни.

Об этом 13 февраля сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Слежбы внешней разведки.

«Не стало Алексея Николаевича Ботяна», – сообщил руководитель пресс-бюро СВР России Сергей Иванов.







Легенда разведки, Герой России Алексей Ботян руководил операцией по спасению польского города Кракова в январе 1945 года. История легла в основу романа Юлиана Семенова, а затем и трехсерийного популярного сериала «Майор Вихрь». 10 февраля Ботян отпраздновал 03 года.







