«Лаборатория Касперского»: Кибермошенники стали использовать любовь к онлайн-знакомствам россиян

Названия сервисов знакомств все чаще стали использовать в названиях программ-вирусов. Как пишет 13 февраля «Коммерсант» со ссылкой на «Лабораторию Касперского», это не в последнюю очередь связано с тем, что каждый пятый россиянин в возрасте 20 до 45 лет использует эти сайты.

Чаще всего во вредоносном программном обеспечении используют названия таких ресурсов онлайн-знакомств, как Tinder и Badoo.

Не реже кибермошенники используют фишинговые схемы, в основе которых лежит желание жертвы найти партнера для свидания.

««Лаборатория Касперского» рекомендует среди прочего не доверять слишком активным незнакомцам и не переходить по подозрительным ссылкам в сообщениях от незнакомых людей», – пишет газета.







