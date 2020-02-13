«Светлой и свежей прохладой веет в лицо мне февраль». В Петербурге туман, мокрый снег и плюс

Шанс увидеть солнце в четверг, 13 февраля, есть у жителей Петербург. Несмотря на то, что в световую часть дня в основном небо будет в тучах, синоптики обещают прояснения.

Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в северной столице ожидается снег с дождем и туман. Ветер прогнозируют умеренный: южный и юго-западный. Температура воздуха ночью -1...+1 гр., днем +1...+3 гр.

Атмосферное давление ночью мало изменится, днем будет повышаться.



