Десятки неизвестных древних захоронений найдены в Египте – овальные ямы с глиняными гробами

В ходе раскопок в районе Умм аль-Хальджан в провинции Дакахлия (север Египта) археологи обнаружили 83 древних захоронения. Об этом 13 февраля пишет РИА «Новости» со ссылкой на сообщение министерства по делам памятников древности страны.

Большая часть захоронений (80) датируются первой половиной четвёртого тысячелетия до нашей эры. Они представляют собой овальные ямы, внутри располагаются глиняные гробы и посуда.

Уникальность открытия состоит в том, что ранее в Дакахлии не находили сделанных из глины гробов той эпохи. Учёные предполагают наличие других подобных захоронений в этом районе.

Напомним ещё об одной недавней редчайшей находке. В испанских Пиренеях археологи обнаружили кости людей, жестоко убитых около 7 тысячи лет назад.







