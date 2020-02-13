Спасатели сняли со льда Невы спящего мужчину

Спасательная операция проводилось ночью 13 февраля сотрудниками петербургского МЧС под мостом Петра Великого после сообщения о человеке на льду.

Как сообщили «Фонтанке» читатели, проходившие по мосту в районе 2.45 ночи, на переправе наблюдалось скопление сотрудников чрезвычайных служб:

«Стояло 4 машины: МЧС, полиция, скорая. Все что-то смотрели вниз, вроде кто бросился...», – сообщал читатель Илья.

В пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу «Фонтанке» подтвердили факт выезда мост. И уточнили, что спасатели с помощью гидрокостюмов сняли со льда лежавшего мужчину с переохлаждением, предположительно, в состоянии алкогольного опьянения. Спасенного передали в руки скорой, которая увезла его в Александровскую больницу.



