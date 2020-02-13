Петербург попал на второе место в рейтинге «свадебных» городов

Лишь 5 % россиян брачного возраста (с 20 до 45) планируют в 2020 году обзавестись семьей. Эксперты Сбербанка составили топ-три российских городов, где сыграют в этом году болшье всего свадеб.

Самое большое количество торжеств на тысячу жителей в 2020 году планируется в Махачкале. Там, аж 10% опрошенных жителей, пишут 13 февраля РИА Новости, уверены, что вступят в брак в ближайшие 12 месяцев.

На втором месте находится Санкт-Петербург, где из опрошенных о таком желании заявили 7%.

На третьем сразу три города с 6% опрошенными – Пенза, Нижний Новгород и Ульяновск.





Столица по этому показателю уступает Омску и Воронежу – доля, заявивших о намерении вступить в брак, в Москве составляет всего 4%.



