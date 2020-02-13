Штрафы за шум в дневное время и в выходные хотят внести в новый КоАП

Предложение ввести запрет на ремонт и иной шум в многоквартирных домах в дневное время, выходные и праздничные дни, которое пришло из ряда регионов, обсудили в верхней палате российского парламента. Минюст также прорабатывает эту поправку в кодекс об административных правонарушениях, пишут 13 февраля «Известия».

По данным издания, речь идет о запрете шума в домах с 13 до 15 часов, с 19 и до 9 часов, а также в воскресенье и нерабочие праздники. А верхняя планка для штрафов предполагается в 40 тыс. руб. В действующей редакции кодекса речь идет от штрафе не больше 1-2 тысяч, а тишина ограничена ночным временем с 23 до 7 часов.

Совет федерации ранее предложил внести в нарушения покоя в ночное время – пение, крики, музыка.

Сейчас с нарушителями ночного покоя вынуждены разбираться региональные власти. Полиция привлекается в случае, если регион заключил с ней соглашение по соответствующим составам правонарушений. На конец 2019 года такие договоры были только 28 регионов из 85.







