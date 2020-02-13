За сутки в Китае выявлено в 10 раз больше зараженных коронавирусом, чем днем ранее. И в два раза больше погибло

242 случая летального исхода от пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса, и 14 840 новых случаев заражения выявлено за минувшие сутки в китайской провинции Хубэй. Об этом 13 февраля сообщает «Интерфакс» со ссылкой на местные медицинские власти.

«Данные за истекшие стуки сильно отличаются от данных по состоянию на минувший вторник. Как сообщалось ранее, за вторник в провинции в результате заражения коронавирусом COVID-19 скончались 94 человека, число вновь заразившихся составило 1 тыс. 638 человек», – отмечает агентство.

Власти объясняют это новым методом диагностики. К ней был добавлен «клинический анализ», который позволяет выявить заболевание на ранней стадии, что повышает эффектность принимаемых мер. После чего в провинции были пересмотрены результаты предыдущих случаев болезни.

Всего с декабря 2019 года в Хубэе в результате новой пневмонии заболели более 48 тыс. человек (в Ухане -почти 33 тыс.). Умерли от болезней, вызываемых вирусом 1,31 тыс. После выздоровления из медучреждений выписан 3 441 человек.



