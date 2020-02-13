Восемь граждан Украины погибли в ДТП на трассе Санкт-Петербург – Псков

Страшное ДТП произошло 13 февраля около 1:10 на 485-м километре федеральной автодороги Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Беларусь в Пустошкинском районе Псковской области, около населённого пункта Руда.

Как сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», столкнулись грузовой автомобиль и микроавтобус Mercedes с украинскими номерами. Погибли восемь человек, находившиеся в микроавтобусе, – по предварительным данным, граждане Украины. Ещё двое пострадали – водитель грузовика и один человек в микроавтобусе.

На фотографиях с места аварии видно, что фура получила лобовой удар.





Асфальтобетонное покрытие на участке было влажное, обработанное противогололедными материалами, отмечается в сообщении Упрдора. Движение транспорта, по данным учреждения, осуществляется в штатном режиме.



