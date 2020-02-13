WhatsApp пользуется четверть населения планеты Земля. Предупреждения Дурова их не останавливают

Два миллиарда человек пользуются сервисом WhatsApp для переписки. За два года аудитория выросла на 500 млн. Об этом компания сообщила в своем блоге 12 февраля. В сообщении сотрудники компании акцентируют внимание на безопасности и сквозном шифровании.

«Мы никогда не снизим наши требования к безопасности, так как это может подвергнуть людей риску. Для обеспечения ещё большей защиты мы постоянно работаем с ведущими специалистами в сфере безопасности, используем новейшие технологии отрасли для прекращения неправильного использования приложения, а также предоставляем возможности сообщения о проблемах без нарушения конфиденциальности», – уверяют в WhatsApp.

Последний подобный отчет WhatsApp предоставлял в начале 2018 года. Тогда сообщалось о полуторамиллиардной аудитории мессенджера. По данным на конец весны 2019 года на планете жили 7,7 млрд человек, соответственно мессенджером пользуется примерно четверть населения Земли.

Аудитория Telegram, по официально не подтвержденным данным на ноябрь 2019 года, превысила один миллиард пользователей. Основатель мессенджера Павел Дуров регулярно критически высказывается в адрес WhatsApp. Последнее его замечание на тему безопасности передачи данных в этом мессенджере касалось новостей о взломе приложения и доступе к личным сообщениям и фотографиями богатейшего человека в мире Джеффа Безоса. Он уточнил, что «сквозное шифрование», которое используют многие разработчики подобных сервисов, «не панацея от утечки данных».



