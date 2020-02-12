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Общество
12.02.2020 23:58
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Без пригласительного не пускаем. Глава Пушкинского района отчитался перед избранной общественностью

На отчет главы Пушкинского района Владимира Омельницкого перед общественностью 12 февраля не смогли попасть все желающие. Об этом «Фонтанке» рассказали несколько горожан, которых не пустили на мероприятие. Препятствием стало отсутствие  пригласительного билета, про который в анонсах отчета не было сказано ни слова.

В здании дворца молодежи «Детскосельский» в Пушкине глава района Владимир Омельницкий рассказал об итогах социально-экономического развития 2019 года и планах на 2020 год. В пресс-службе администрации пояснили, что количество мест в зале было ограничено, поэтому для посещения отчета среди общественных организаций распространяли пригласительные билеты. 

В анонсах мероприятия о необходимости получить пригласительный не было сказано ни слова. Кроме того, на сайте pushkin.ru, который позиционирует себя как сайт райадминистрации, говорилось, что на отчет может «прийти любой желающий». 

В пресс-службе администрации затруднились прокомментировать, снижаются ли до нуля шансы жителя района, не состоящего ни в одной из общественных организаций, посетить отчет Владимира Омельницкого. 

Напомним, накануне в администрации устроили «акцию» – сбор письменных обращений в Владимиру Омельницкому, для чего было организовано специальное место и предоставлены все необходимые принадлежности.



© Фонтанка.Ру
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